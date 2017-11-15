Заведено дело о вмешательстве в личную жизнь Армена Джигарханяна

Московский СК завел уголовное дело о вмешательстве в личную жизнь народного артиста СССР Армена Джигарханяна. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, поводом для расследования стало обнаруженное в рабочем кабинете Джигарханяна оборудование для скрытой аудио- и видеозаписи. В рамках дела прошел обыск в квартирах жены актера и ее представителя. Фигурантов в деле пока нет, уточнил источник «Интерфакса».

В конце октября обыск прошел в Московском драматическом театре Армена Джигарханяна. Перед этим Джигарханян обратился в полицию с заявлением о краже паспорта, в этом он заподозрил свою супругу.

Ранее в том же месяце актера госпитализировали. Позже он заявил, что его жена Виталина Цымбалюк-Романовская выставила его больным, чтобы захватить театр, где занимала пост директора, и ставить в учреждении «кондовые постановки на уровне детского сада».

Цымбалюк-Романовская после обысков в театре уволилась из учреждения уехала с родителями из России «в обстановке строжайшей секретности». Как сообщил 14 ноября телеканал «Вести», супруга Джигарханяна вернулась в страну.

Армен Джигарханян — народный артист СССР, актер и театральный режиссер. Он играл в картинах «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Место встречи изменить нельзя», «Собака на сене», «Ширли-мырли».