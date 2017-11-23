Лопырева изменила «Манчестер Юнайтед» с ПСЖ

Российская модель, посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева сделала селфи с нападающим ПСЖ Неймаром. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

Телеведущая посетила матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между ПСЖ и шотландским «Селтиком». «Мечта моего племянника сбылась, он наконец-то встретил своего любимого футболиста Неймара. Не только его, но и всю команду, игроки оставили ему автографы, и он неожиданно стал коллекционером», — написала Лопырева.

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Встреча ПСЖ и «Селтика» прошла в среду в Париже и завершилась победой хозяев со счетом 7:1. Неймар забил два мяча.

В сентябре Лопырева была замечена в одном из московских ресторанов с полузащитником «Манчестер Юнайтед» и сборной Армении Генрихом Мхитаряном, а в августе она посетила матч первого тура английской премьер-лиги, в котором манкунианцы дома победили «Вест Хэм» со счетом 4:0.

С декабря 2013-го по май 2015 года Лопырева была замужем за нападающим сборной России Федором Смоловым.