США оценили шансы России победить соседние страны

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Американский аналитик Дмитрий Горенбург из Центра военно-морского анализа (Center for Naval Analyses, CNA) и Гарвардского университета подготовил доклад, в котором обозначил сильные и слабые места российской государственной программы вооружений на период 2018-2027 годов.

По мнению эксперта, Россия уже достаточно сильна, чтобы участвовать в войне против рядового противника, а также способна победить любое государство, с которым имеет сухопутную границу, кроме Китая. «В некоторых областях, таких как противовоздушная оборона, противокорабельные ракеты и электронная война, Россия будет продолжать поддерживать имеющиеся возможности, превосходящие таковые у других», — отметил Горенбург.

По мнению эксперта, российские военные разработки в области беспилотных летательных аппаратов и высокоточных боезарядов отстают от зарубежных аналогов, однако такой разрыв к настоящему времени демонстрирует тенденцию к сокращению.

Аналитик отмечает, что одной из главных трудностей для российских военных является недостаточное финансирование заявленных проектов. Приоритет в госпрограмме на 2018-2027 годы отдан сухопутным войскам и модернизации ядерного арсенала в ущерб поддержке военно-морского флота, считает Горенбург.

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