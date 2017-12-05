Болгары связали огромный шарф на все тело

Болгарская компания по производству вязаных и трикотажных вещей представила гигантский шарф, в который полностью помещается человек. Фотографии аксессуара опубликованы на сайте онлайн-магазина.

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Ширина шарфа составляет 2,5 метра. На снимках видно, что его можно сложить пополам, чтобы он выглядел как платье, или полностью расправить и укутаться в него с головой. Цена — 280 долларов. Аксессуар доступен в пяти цветах.

10 ноября сообщалось, что пользователям онлайн-платформы Etsy предложили купить рождественский свитер с карманом для бутылки вина. «Взгляните на этот уродливый рождественский свитер! Он создан для того, чтобы держать ваше вино», — гласит описание товара. Оранжевая вязаная кофта украшена вышитыми цветами.

12 апреля спортивная марка Reebok представила вязаные кроссовки для пробежек по улицам и занятий в зале — Print Smooth.