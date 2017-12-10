Сборная США определилась с поездкой на Олимпиаду в Пхенчхан

Сборная США отправится на Олимпийские игры в Пхенчхан в полном составе. Об этом сообщает Twitter-аккаунт Fox News со ссылкой на постпреда США при ООН Никки Хейли.

«Да, мы собираемся, всю олимпийскую сборную», — ответила Хейли на вопрос, собираются ли США принимать участие в ОИ-2018 и отпускать спортсменов национальной команды в Южную Корею.

7 декабря появилась информация, что вопрос участия спортсменов из США в грядущей Олимпиаде остается открытым. Отмечалось, что американская сторона обеспокоена ситуацией на Корейском полуострове, а национальная сборная может отказаться от выступления на Играх в полном составе из соображений безопасности.

Олимпийские игры-2018 пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.