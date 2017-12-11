Самолет разметал по аэродрому доставленные на Камчатку посылки

На Камчатке самолет разметал выгруженные на аэродроме посылки. Инцидент в Усть-Хайрюзово сняли на видео и выложили в Instagram «Камчатский репортер».

Посылки лежали горой прямо под крылом Як-40. Когда борт начал движение и развернулся, их сдуло воздушной струей от турбин.

from @ichigeki_88 Вот так в одном из Камчатских сел выгружают почту, и потом собирай ее по всей территории. ПОЧТА РОССИИ A post shared by Камчатский Репортёр 🔹 Камчатка (@kamchatskiy_reporter) on Dec 8, 2017 at 4:27pm PST

Запись прокомментировал пользователь markin_post, представившийся официальным представителем Почты России. «Управление федеральной почтовой связи Камчатского края сообщает, что почтовые отправления не пострадали. Вся почта была оперативно собрана и проверена на целостность, после чего доставлена в сортировочный центр», — написал он.

Представитель почты также отметил, что «авиационное судно авиакомпании КАП (...) начало движение, не убедившись в том, что наземная служба убрала груз с перрона».

По данному факту аэропорт проводит служебную проверку.

5 декабря сообщалось об истории с преображением отправленного по почте сала из копченого в обычное. Одни пользователи соцсетей по традиции высмеяли качество работы почтальонов, а другие сочли произошедшее просто троллингом отправившей посылку женщины.