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Росстат оценил рост экономики за девять месяцев

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Росстат оценил рост ВВП России с января по сентябрь в 1,6 процента. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

Рост экономики в третьем квартале к тому же периоду прошлого года составил 1,8 процента, а во втором квартале — 2,5 процента.

В октябре Всемирный банк заявил, что российская экономика вышла из рецессии и демонстрирует умеренные темпы роста. Согласно прогнозу международной организации, ВВП России в 2017 году увеличится на 1,7 процента, в 2018-м — на 1,8 процента.

Международное рейтинговое агентство Fitch также повысило прогноз роста российской экономики в 2017 году до 2 процентов с 1,6 процента, ожидавшихся в июне.

Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, принятому за основу при формировании проекта бюджета на трехлетку, российская экономика вырастет в 2017-м и 2018 году вырастет на 2,1 процента, в 2019-м и 2020-м — на 2,2 процента и 2,3 процента соответственно.

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