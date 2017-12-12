В бывшей команде Квята объяснили его неудачи в «Формуле-1»

Руководитель команды Toro Rosso «Формулы-1» Франц Тост объяснил причины неудачи россиянина Даниила Квята. Слова австрийца приводит сайт чемпионата.

«Иногда он слишком агрессивно действовал в начале гонки. Первый поворот — его слабое место. Он хотел достичь слишком многого на первых 100 метрах, стремился к успеху любой ценой. Надеюсь, Даниил получит еще один шанс, он заслуживает того, чтобы выступать в "Формуле-1"», — сказал Тост.

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4 декабря сообщалось, что Квят примет участие в тестах новичков гоночной серии NASCAR Whelen Euro.

От услуг 23-летнего россиянина команда Toro Rosso отказалась 28 октября. В своей последней гонке — Гран-при США — Квят занял 10-е место. Всего в этом сезоне он с пятью очками занял 19-е место в общем зачете пилотов «Формулы-1».