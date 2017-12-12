В Олимпийском комитете России рассказали о принятом на себя ударе

Олимпийский комитет России принял удар на себя, чтобы спортсмены смогли поучаствовать в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Об этом рассказал глава организации Александр Жуков. Его слова приводит ТАСС.

«ОКР никак не был задействован в этой [допинговой — прим. «Ленты.ру»] системе и этих махинациях, но российская антидопинговая лаборатория должна была бороться с допингом, а вместо этого нарушали правила. Да, мы приняли этот удар на себя, чтобы наши спортсмены могли выступать», — сказал Жуков.

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Функционер также назвал двурушником бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. «Разумеется, Родченков и вся его команда существовали не в безвоздушном пространстве. Они нанесли колоссальным ущерб российскому и международному олимпийскому движению. Но это двурушники, они двурушничали. Их поставили на защиту идеалов чистого спорта, а они занимались прямо противоположным», — сказал он.

Ранее во вторник олимпийское собрание единогласно поддержало решение российских спортсменов участвовать в зимних Играх-2018 под нейтральным флагом. В ОКР анонсировали финансовую поддержку таким атлетам, а также тем, кто откажется от выступления.

Днем ранее российские спортсмены выступили с совместным заявлением, в котором назвали поездку на Олимпиаду мечтой. Они пообещали, что каждую победу посвятят России, которую с гордостью будут представлять.