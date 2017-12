Идею стилизовать рождественские пальмы под светящиеся пенисы признали неудачной

Пользователь Twitter показал, почему наряжать гирляндами пальмы на Новый год — неудачная идея. Снимок с новогодними пальмами, напомнившими зрителям фаллосы, был опубликован в профиле You Had One Job‏ и обрел вирусную популярность.

Фото вызвало ажиотаж в сети. Пользователи сделали больше 30 тысяч ретвитов записи, сопровождая их остроумными комментариями.

«Почему вы не вешаете рождественские огни на пальмы».

— You Had One Job (@_youhadonejob1) 10 декабря 2017, 21:36

«Мне не кажется, что этот снимок знаменует счастливый конец года», — опасается Jackhole McDragonFace‏. «Надеюсь, Рождество не наступит раньше», — пишет в Twitter актер Джон Донахью.

«Это праздник пениса. 2017 год дался ему нелегко», — предполагает одна из комментаторов. Микроблогеры предложили теперь вместо слов Merry Сhristmas обмениваться поздравлениями фразами Merry Dickmas.

Пользователи попытались разыскать улицу с фотографии. В результате выяснилось, что снимок сделан в Италии, как пишет жители страны, в коммуне Чивитанова-Марке, располагающейся на побережье Адриатического моря.

Микроблогеры напомнили, что это не единственный раз, когда рождественские и новогодние украшения города смотрелись двусмысленно. Так, в 2013 году уже обсуждали одну разряженную пальму.

Встречался и другой двусмысленный уличный декор.

В Италии, как и в других западных странах, Рождество Христово празднуется 25 декабря. В России этот праздник приходится на 7 января.