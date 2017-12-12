Россия ответила на наложенные Международным союзом биатлонистов санкции

Союз биатлонистов России (СБР) согласился с решениями Международного союза биатлонистов (IBU), которые были приняты на заседании исполкома 10 декабря. Об этом сообщается на сайте СБР.

«Союз биатлонистов России согласен с принятыми на заседании решениями и благодарен коллегам за взвешенную и конструктивную позицию. Мы выражаем благодарность исполкому IBU за сохранение за Тюменью, Уватом и Ханты-Мансийском места в международном календаре Кубков мира и IBU. СБР заявляет о своей полной поддержке и содействии в расследовании IBU всех еще не завершенных дел о возможных нарушениях допинговых правил», — говорится в заявлении.

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10 декабря исполком IBU принял решение понизить статус СБР в составе организации до временного членства. Это означает, что Россия лишится права голоса в конгрессе IBU, не сможет проводить конгресс или выдвигать кандидатов на выборы. При этом этап Кубка мира в Тюмени и два российских этапа Кубка IBU отменены не будут, а российские команды сохранят свои квоты. В СБР уверены, что эта мера не усложняет отношений между СБР, IBU и другими международными спортивными организациями.

Следующий конгресс IBU пройдет в 2018 году в городе Пореч (Хорватия).