Воробьев поручил главам муниципалитетов разработать план по сносу недостроя

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов разработать дорожные карты по решению вопросов с недостроенными объектами. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 12 декабря.

«Дан месяц для того, чтобы каждый глава территории подготовил алгоритм действий по каждому [недостроенному] объекту строго в соответствии с законом. Прошу предоставить эти дорожные карты и доложить мне к середине января», — сказал Воробьев на заседании регионального правительства.

Ранее в ходе заседания начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Подмосковья Владислав Гордиенко проинформировал, что на территории области выявлено свыше 100 недостроенных объектов. «В части поднадзорных объектов выявлено 102 недостроя, из них 33 — в городских округах, 69 — в поселениях. Учитывая соотношение поднадзорных и неподнадзорных объектов, по прогнозу количество недостроев может составить порядка 300 объектов», — отметил он.

Гордиенко уточнил, что 20 процентов из 102 недостроенных объектов относятся к линейным объектам, инженерным сетям, автомобильным дорогам, а 80 процентов — объекты капитального строительства. По его словам, ликвидация этих строений позволит высвободить большое количество земли, вовлечь неиспользуемые территории в хозяйственную деятельность, создать парки и скверы, общественные пространства.

24 октября Андрей Воробьев заверил, что власти Подмосковья готовы сопровождать каждый проблемный объект долевого строительства в индивидуальном порядке. Он отметил, что ежегодно в регионе строится до 5,7 миллиона квадратных метров жилья.