Раскрыты планы нового премьер-министра Польши на Украину

Новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что хотел бы усилить стратегическое партнерство с Украиной. Об этом сообщает «Укринформ».

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«Мы хотим вернуться к настоящему стратегическому партнерству на Востоке. Мы планируем углубить наши отношения с Украиной, Литвой или Грузией и предоставить им новое качество», — сказал он.

Также он подчеркнул, что НАТО является фундаментом безопасности Польши, а США остаются главным союзником Варшавы. По его словам, Польша продолжит свою работу над объединением восточноевропейских и балтийских стран в рамках «Вышеградской группы» и «Инициативы трех морей» (Адриатического, Балтийского, Черного).

Кроме того, Моравецкий заявил, что Польша скоро перестанет быть зависимой от России в энергетическом плане и сообщил, что польские власти собираются построить в стране региональный газовый хаб, чтобы поставлять соседним государствам газ.

Моравецкий 8 декабря заявил, что отношения Варшавы и Киева должны строиться на исторической правде. «Нельзя забывать о таких событиях, как геноцид на Волыни», — заявил он

11 декабря политик стал премьер-министром Польши, сменив на этом посту Беату Шидло, которая подала в отставку. До этого Моравецкий совмещал в правительстве должности вице-премьера и министра развития и финансов.

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