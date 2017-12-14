Доказан вред электромагнитных полей

Неионизирующее электромагнитное излучение в диапазоне от трех килогерц (кГц) до 300 гигагерц (ГГц) увеличивает вероятность выкидышей у беременных женщин. К такому выводу пришли американские исследователи из частной медицинской организации Kaiser Permanente. Статья ученых опубликована в журнале Scientific Reports. Кратко о ней рассказано в пресс-релизе MedicalXpress.

Неионизирующее излучение испускают бытовые приборы, электрические сети, линии электропередачи, трансформаторы и устройства беспроводной связи. Оно не вызывает ионизацию атомов и молекул вещества, как это делает ультрафиолет, рентгеновское или гамма-излучение, и не приводит к мутациям, раку и лучевой болезни.

В исследовании приняли участие около тысячи беременных женщин, которые носили с собой устройства, круглосуточно отслеживающие интенсивность электромагнитных полей. Добровольцы также вели дневник, в котором подробно описывали свою деятельность, в том числе употребление алкоголя, кофе, а также самочувствие.

Результаты исследования показали, что выкидыш произошел у 10,4 процента женщин, которые испытывали на себе низкий уровень воздействия электромагнитных полей. При более высокой интенсивности неионизирующего излучения доля выкидышей увеличилась и достигла 24,2 процента.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!