Создатели World of Tanks проведут фестиваль с Бастой и «Квартетом И»

Компания Wargaming объявила участников фестиваля WG Fest, который пройдет в конце декабря в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

На мероприятии выступят певица Елена Темникова, рэпер Баста, создатель направления «древнерусский драм» Нейромонах Феофан. Имя еще одного исполнителя держат в секрете.

Также на главной сцене фестиваля выступят актеры театра «Квартет И», известных по фильмам «О чем говорят мужчины», «День Радио» и «День выборов». У посетителей мероприятия будет возможность сфотографироваться с артистами.

Для посетителей WG Fest будет развернуто более 550 игровых станций, на которых можно будет сыграть в World of Tanks, World of Warships, Total War: ARENA, Gods and Glory и другие проекты Wargaming с подарками, бонус-кодами и отдельными фотозонами. На мероприятии пройдет финал первого в России турнира в виртуальной реальности по шутеру RevolVR.