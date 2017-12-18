Юные сибиряки разделали овчарку ради шашлыка

Несколько 19-летних жителей города Искитима под Новосибирском зарезали овчарку и разделали ее на шашлык, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Уголовное дело о жестоком обращении с животным (часть 2 статьи 245 УК РФ) направлено в суд, молодым людям грозит до двух лет лишения свободы. Сколько в деле фигурантов, прокуратура не уточняет.

По версии следствия, в январе обвиняемые проникли через забор на территорию чужого частного дома и убили собаку ножом. Затем труп животного привезли в квартиру, сняли с него шкуру и разделали в ванной.

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Обвиняемые признали вину, по их словам, они решили попробовать мясо собаки, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

В декабре сообщалось, что перед судом предстанет 37-летний житель Ухты, который от обиды на свою знакомую постирал в машинке ее кота. Гибель животного обвиняемый снял на видео и отправил ролик хозяйке. После первого цикла стирки кот еще оставался жив, и мужчина запустил машинку заново.

Госдума в середине декабря приняла в третьем, окончательном чтении закон об усилении ответственности за жестокое обращение с животными. Максимальное наказание за подобные преступления предусматривает до пяти лет лишения свободы. Отдельно в документе прописаны случаи, когда видео издевательств транслируется в сети.

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