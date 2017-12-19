Вынесение решения об участии российских паралимпийцев в Играх-2018 перенесли

Международный паралимпийский комитет (МПК) объявит решение о возможном восстановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР) 20 декабря. Об этом сообщил директор по связям с общественностью МПК Крэйг Спенс. Его слова приводит ТАСС.

«Исполком провел совещание сегодня днем, завтра мы опубликуем пресс-релиз с информацией относительно ПКР. Наша пресс-конференция, запланированная на пятницу, отменена», — сказал Спенс.

Ранее 19 декабря стало известно, что российским паралимпийцам запретили упоминать гражданство во время Игр-2018 в Пхенчхане. Об этом рассказала старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова.

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Российские спортсмены получили право выступить на Паралимпиаде-2018 под флагом Международного паралимпийского комитета (МПК) из-за дисквалификации Паралимпийского комитета России. Вопрос об их участии на соревнованиях в Корее рассмотрят 19 декабря на заседании исполкома МПК. Решение планировалось объявить 22-го.

Членство ПКР в МПК было приостановлено в августе 2016 года на основании данных доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном. Из-за этого российские спортсмены пропустили Паралимпиаду-2016.

Паралимпиада 2018 года пройдет с 9 по 18 марта.

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