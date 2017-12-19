В сеть утекли эскизы свадебного платья невесты принца Гарри

Израильский дизайнер Инбаль Дрор представила эскизы свадебного платья для Меган Маркл, невесты британского принца Гарри. Об этом сообщает TMZ.

Дизайнер рассказала, что королевская семья обратилась к ней с заказом на свадебное платье. Дрор представила три эскиза, один из которых станет базой для создания финального наряда. Облегающее платье обязательно должно быть с длинным рукавом — это традиция для королевских свадеб.

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По информации TMZ, платье Меган Маркл будет стоить более 500 тысяч долларов.

О романе Маркл с принцем, занимающим пятое место в очереди на британский престол, сообщалось в конце октября 2016 года. В декабре 2017-го стало известно, что их свадьба состоится 19 мая 2018 года.

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