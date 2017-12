Названы худшие игры года

Скриншот: игра Vroom in the Night Sky

Агрегатор отзывов Metacritic составил собственный топ-10 худших игр года. Отмечается, что в рейтинг попали только крупные проекты, вышедшие с 1 января по 31 декабря 2017 года и набравшие не менее семи рецензий журналистов.

Звание «Худшая игра 2017 года» получила Vroom in the Night Sky для Nintendo Switch. Всего она получила 17 баллов из 100. Это позволило ей стать одной из худших игр в истории, ее опережают лишь Family Party: 30 Great Games Obstacle Arcade с 11 баллами и Ride to Hell: Retribution с 16 баллами.

Следом в антитопе года идет игра по сражениям на байках в открытом мире Road Rage для PS4, получившая 26 баллов. Замыкает тройку «лидеров» платформер Randall с 38 баллами. Аналогичный результат в 38 баллов и у паззл с элементами хоррора Dying: Reborn. Отмечается, что VR-версия игры даже хуже оригинала.

Также в рейтинге худших игр оказались Troll and I (39 баллов) и Drive Girls (39), Inner Chains (40), Tokyo Tattoo Girls (41), Touhou Kobuto V: Burst Battle (42) и Rugby 18 (42).

В 2016 году худшей игрой оказалась Ghostbusters с рейтингом 30 баллов из 100. Проект вышел вместе с одноименным фильмом. Второго места в списке удостоился футбольный симулятор Dino Dini's Kick Off Revival, а третьего — Soda Drinker Pro. Обе игры имеют рейтинг 31 из 100.

