Сирийские боевики подорвали кавказских

Directorate 4 / Telegram

В сирийском городе Идлиб в ночь на понедельник, 8 января, произошел мощный взрыв. Видео происшествия опубликовано в Telegram-канале Directorate 4, занимающемся обзором деятельности террористов.

Как сообщают источники канала, в городе действуют боевики группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (создана на основе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»). Они припарковали заминированный автомобиль возле штаб-квартиры другой группировки «Аджнад Кавказ», в которой состоят преимущественно выходцы с Северного Кавказа.

Официальных данных о количестве пострадавших нет. Изначально сообщалось о двух десятках убитых и примерно трех десятках раненых, по другим источникам, в результате взрыва пострадали и были убиты более 120 человек.

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