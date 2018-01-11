Убийца ударил своего приятеля топором по голове и не смог объяснить мотив

В Еврейской автономной области местный житель ударил топором своего спящего приятеля по голове. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, 27-летний мужчина 1 января в селе Даниловка Смидовичского района вместе с двумя знакомыми распивал спирт, после чего взялся за оружие. Злоумышленник нанес удар, после чего обратился в полицию с заявлением о совершенном неизвестными убийстве.

В ходе допроса он признался в содеянном, но не смог объяснить причины своего поступка.

Пострадавший выжил, но находится в церебральной коме в больнице Хабаровска.

Возбуждено уголовное дело по статье УК «Покушение на убийство», подозреваемый заключен под стражу.

9 января житель Мурманска напал на собутыльника со штангенциркулем. Инцидент произошел в ходе пьяной ссоры, у потерпевшего колото-резаная рана в области темени и резаная рана носа.

26 декабря 2017 года житель Барнаула набросился с топором на человека, с которым спорил о творчестве Толкина, в частности, об использовании героями его произведений боевых топоров. Мужчина нанес оппоненту несколько ударов, испугался вида крови и убежал домой.

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