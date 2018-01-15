Обозначены сроки следующего боя Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов заявил, что проведет следующий бой в апреле 2018 года. Слова спортсмена приводит Instagram-аккаунт redfurymma.

«Скоро начинаем тренировочный процесс, потихоньку втягиваемся. Две недели отдохну, думаю, этого хватит. В феврале улетаем в США, в апреле пройдет бой», — сказал спортсмен.

31 декабря Нурмагомедов одержал победу над бразильцем Эдсоном Барбозой на турнире UFC в Лас-Вегасе. Он владел преимуществом на протяжении всего поединка и выиграл единогласным решением судей. На счету 29-летнего россиянина 25 побед в 25 боях.

Следующим соперником бойца СМИ называют американца Тони Фергюсона, который является обладателем временного чемпионского пояса в легком весе. 8 января он в своем Twitter-аккаунте назвал Нурмагомедова толстым и медленным.

Бойцы должны были встретиться в марте 2017 года, однако поединок не состоялся. За несколько часов до взвешивания Нурмагомедов был госпитализирован из-за процедуры сгонки веса.

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