Уголовник в одеждах священника обманул сотрудницу Владимирского централа

Опытный уголовник, почти 10 лет отбывавший наказание во Владимирском централе, сумел обмануть сотрудницу УФСИН и мошенническим путем получил от ее близких друзей более 1,5 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 15 января, «Ленте.ру» сообщила полковник юстиции Ирина Минина, официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Владимирской области.

Павел Петров более 20 лет жизни провел в местах лишения свободы — за вымогательство, разбои, грабежи. C 2000 по 2009 год он отбывал срок в федеральном казенном учреждении Т-2 УФСИН России по Владимирской области, более известном как Владимирский централ.

Там он познакомился с фельдшером медсанчасти Натальей Кузнецовой, и уже тогда сумел внушить ей, что является влиятельным человеком с большими связями, способным решить многие вопросы, в том числе — со следственными органами.

«После освобождения они продолжали поддерживать отношения. И, когда в декабре 2014 года во Владимире по обвинению в коррупционном преступлении был задержан хороший знакомый Кузнецовой, она обратилась к Петрову с просьбой помочь решить вопрос об изменении меры пресечения, так как искренне считала его авторитетным и влиятельным человеком, к тому же несколько раз видела в одежде священника», — рассказала Ирина Минина.

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С января по апрель 2015 года мошенник якобы за помощь получил от родственников арестованного более 1,25 миллиона рублей. Петров был задержан с поличным 30 января 2016 года сразу после получения очередного транша в размере 250 тысяч рублей, якобы предназначенных для передачи следователю.

«Все время суда Петров искусственно затягивал процесс, используя различные поводы, в том числе регулярно падая в обмороки. Вину свою он признал частично, но при этом суть совершенных действий объяснять на заседаниях не стал», — отметила Минина.

15 января суд признал Петрова виновным по статье 159 УК РФ («Мошенничество») и приговорил к 9 годам лишения свободы в колонии особого режима со штрафом в 433 тысячи рублей. Его подельница, бывшая сотрудница медсанчасти Владимирского централа Наталья Кузнецова, полностью признавшая вину и сотрудничавшая со следствием, осуждена к трем годам колонии условно и штрафу в размере 30 тысяч рублей.

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