Под Геленджиком обнаружен ящик со шведскими зенитными снарядами

На берегу Черного моря под Геленджиком обнаружен ящик с зенитными снарядами. Об этом во вторник, 23 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на погрануправление ФСБ по Краснодарскому краю.

«О подозрительной находке в курортном поселке Архипо-Осиповка сообщили местные жители. Пограничный наряд выдвинулся в указанное место и обнаружил четыре 40-мм зенитных снаряда в штатной упаковке шведского концерна Bofors», — сказал сотрудник пресс-службы ведомства.

Несмотря на значительные повреждения корпуса металлического ящика, его содержимое оказалось в боеспособном состоянии, уточнил представитель ФСБ. По его словам, снаряды предположительно выбросило на берег штормом.

Данные о найденных боеприпасах переданы сотрудникам органов внутренних дел. Они проведут экспертизу и примут процессуальное решение.

В конце октября 2016 года стало известно, что более 200 ящиков с артиллерийскими боеприпасами обнаружили сотрудники спецслужб в грузовом вагоне, находившемся в железнодорожном тупике рядом со станцией Чухлинка на востоке Москвы.

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