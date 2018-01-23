Песков затруднился оценить здоровье Лаврова

В Кремле ничего не знают о каких-либо проблемах со здоровьем у министра иностранных дел России Сергея Лаврова, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости во вторник, 23 января.

«Я не знаю, я вчера вот видел его по телевизору на пресс-конференции, и сегодня, сейчас будут переговоры, не знаю, будет или нет, но он должен быть, он, естественно, в списке участников. Я не обладаю такой информацией [о каких-либо проблемах со здоровьем у министра]», — сказал Песков в ответ на соотвествующий вопрос корреспондента одного из западных СМИ.

«Не волнуйтесь, все у нас нормально», — добавил пресс-секретарь.

17 января Песков заверил журналистов в хорошем здоровье российского лидера. «Может дать фору многим», — подчеркнул он.

В марте 2015 года пресс-секретарь российского президента также заверял журналистов в хорошем здоровье главы государства. Беспокоиться о состоянии Путина не следует, подчеркивал Песков, президент абсолютно здоров, а его рукопожатие такое крепкое, что он «ломает руки».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!