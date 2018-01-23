Министр не увидел превращения обезьяны в человека и усомнился в эволюции

В Индии разгорелся спор по поводу преподавания теории эволюции в учебных заведениях. Исключить ее из программы потребовал Сатья Пал Сингх — государственный министр по развитию людских ресурсов, занимающийся сферой высшего образования. Об этом сообщает The Guardian во вторник, 23 января.

Чиновник считает, что «теория эволюции Дарвина научно ошибочна», поэтому необходимо изменить подход к образованию. «Человек всегда был человеком с тех пор, как появился на Земле. Никто, в том числе наши предки, ни письменно, ни устно не сообщал, что видел превращение обезьяны в человека», — заявил он.

Госминистр, закончивший аспирантуру по химии в Делийском университете, добавил, что говорит как «человек науки».

Материалы по теме Вон отсюда! Опровергнута главная теория происхождения человека

Сингх отметил, что Министерство по развитию людских ресурсов готово провести международную конференцию, на которой ученые смогут рассказать о своей позиции по данному вопросу. «У меня есть список из 10-15 великолепных ученых со всего мира, которые заявляли об отсутствии доказательств того, что теория эволюции верна», — добавил он.

В ответ на это более двух тысяч ученых подписали петицию. В ней они назвали суждения Сингха упрощенными, вводящими в заблуждение и лишенными какой-либо научной основы.

«Неверно утверждать, что эволюционный принцип был отвергнут научным сообществом. Напротив, каждое новое открытие подтверждает взгляды Дарвина. Существует множество неопровержимых научных доказательств того, что у людей, а также других гоминидов и обезьян, был общий предок», — говорится в заявлении.

Как отмечает газета, в настоящее время идеи Чарльза Дарвина часто понимаются неправильно: люди считают, что современные обезьяны превратились в человека, хотя ученый утверждал, что у них был общий предок много миллионов лет назад.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



