Верховный суд отменил депортацию журналиста «Новой газеты» Али Феруза

Верховный суд (ВС) РФ отправил на пересмотр дело журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматова (Али Феруза). Решение опубликовано на сайте ВС.

Как уточняет «Интерфакс», суд постановил пересмотреть дело о выдворении Феруза из России со стадии апелляции, дело вернули в Мосгорсуд.

Летом 2017 года высылать Феруза из России запретил Европейский суд по правам человека. После этого депортацию журналиста приостановил Мосгорсуд.

Феруза задержали 1 августа рядом с редакцией «Новой газеты» и увезли в ОВД для установления личности. На следующий день Басманный суд принял решение о его выдворении в Узбекистан на основании статьи административного кодекса о нарушении иностранцем правил пребывания в России.

Журналист уехал из Узбекистана в 2008 году, на родине он опасается преследования со стороны властей. После решения московского суда о депортации сообщалось о попытке Феруза покончить с собой.

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