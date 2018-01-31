«МегаФон» поможет развивать цифровую экономику в Псковской области

«Мегафон» 31 января подписал с администрацией Псковской области соглашение о развитии в регионе цифровой экономики, сообщается в пресс-релизе компании.

Отмечается, что документ призван объединить усилия бизнеса и государства для запуска инновационных проектов и повышения качества жизни населения. На первом этапе инвестиции в развитие проекта составят порядка 90 миллионов рублей за 2018 год.

Директор по развитию бизнеса в государственном сегменте и специальным проектам «МегаФона» Сергей Буланча напомнил, что оператор запускает подобные проекты в пилотном режиме – «умные счетчики» в Татарстане, «Безопасный город» в Сочи, «умные дорожные знаки» в Челябинске, «умное освещение» в Брянске. В Псковской области "МегаФон" обладает качественной инфраструктурой, на базе которой возможно в кратчайшие сроки запустить технологические проекты в различных сферах городского хозяйства. Сегодня связь от "МегаФона" доступна 99 процентам жителей области, при этом 74 процента населения могут пользоваться мобильным интернетом на скоростях 4G», — добавил он.

В компании поясняют, что одно из основных направлений совместной деятельности — реализация проекта «Цифровой регион», который предполагает внедрение современных технологий в различные сферы общественной жизни. Пилотные «цифровые» территории, которые включат в себя комплекс цифровых решений, планируется в течение года создать в трех муниципальных образованиях — Пскове, Великих Луках и Острове.

Инновационные решения будут применяться в сферах городского транспорта, медицине, ЖКХ, образовании, предоставлении госуслуг и туризма. В частности, единая сеть всего общественного транспорта повысит удобство его использования, обеспечит большую безопасность пассажиров, позволит управлять загруженностью городских парковок. Для регулировки дорожного движения будут включены «умные» светофоры. Медучреждения региона будут подключены к единой информационной платформе, которая позволит систематизировать запись к врачу, а также обеспечит доступ к историям болезней и результатам анализов пациентов.

В сфере ЖКХ для обеспечения безопасности во дворах и подъездах будет внедрено решение «умный домофон»: вся информация с камер наблюдения на входе в дома будет записываться в облачное хранилище, доступ к домофону будет организован с мобильного устройства.

Для школ Псковской области «МегаФон» представит мобильное место преподавателя: с планшета учителя можно будет «раздавать» классу мобильный интернет, а также управлять пользовательскими устройствами.