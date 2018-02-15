Минпромторг назвал дату введения продуктовых карточек в России

Минпромторг рассчитывает на запуск программы продовольственной помощи малоимущему населению в 2019 году. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, сообщает Rambler News Service. Он заверил, что правительство от реализации этой программы не отказалось.

Летом 2017 года Мантуров говорил, что программа продовольственной помощи малоимущему населению будет запущена не раньше второй половины 2018 года. При этом объем выплат планировался на уровне 10 тысяч рублей в год.

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Согласно предложенному варианту программы, по электронным сертификатам малоимущие граждане смогут приобрести определенные категории произведенных в России продуктов питания, в том числе хлеб, макароны, овощи, фрукты, яйца, мясо, рыбу, молоко и молочные продукты. Алкоголь, табак и прочие «вредные» продукты в этот перечень не входят.

О выпуске продовольственных карточек Минпромторг впервые сообщил в 2015-м. Запуск программы с тех пор несколько раз откладывался из-за недостатка бюджетных средств. Стоимость программы тогда оценивалась в 240 миллиардов рублей.

Аналогичная система поддержки действует в США в течение последних 50 лет. Граждане Соединенных Штатов получают талоны (они называются Food Stamp) примерно на 130 долларов в месяц.