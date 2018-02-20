Английский футбольный клуб обвинили в нарушении антидопинговых правил

Клубу Английской премьер-лиги «Вэст-Хэму» предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Клуб трижды за 12 месяцев не сумел направить в Футбольную ассоциацию Англии (FA) точную информацию о местонахождении своих игроков. Ответить на обвинения клубу необходимо до 27 февраля.

В пресс-релизе подчеркивается, что нарушение носит административный характер. Речь может идти об ошибке в базе данных организации: к примеру, о неверно указанном домашнем адресе футболиста. По словам представителей клуба, «Вэст-Хэм» свяжется с FA в отведенный срок.

В январе лондонский клуб называли среди претендентов на нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова.

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