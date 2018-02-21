Песков призвал хранить надежду на оправдание Крушельницкого

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал способ помочь российскому керлингисту Александру Крушельницкому, допинг-пробы которого оказались положительными. Его слова в среду, 21 февраля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Сейчас единственное, что может помочь нашему спортсмену, — это расследование, которое будет производиться в том числе в соответствии с нашим действующим антидопинговым законодательством. Давайте эту надежду все-таки хранить, что расследование поможет ему реабилитироваться», — призвал Песков.

При этом представитель Кремля заметил, что «пока факт есть факт» — допинг-проба дала положительный результат на мельдоний. «Но давайте надеяться», — повторил он.

20 февраля сообщалось, что Олимпийский комитет России (ОКР) начнет расследование, которое «будет продолжено, в том числе, в рамках уголовного законодательства Российской Федерации для установления деталей произошедшего».

18 февраля у бронзового призера Игр-2018 в дабл-миксте возникли проблемы с допинг-пробами. В Международном олимпийском комитете допустили, что Крушельницкому могли подмешать допинг.

Спортсмен сдал аккредитацию и покинул олимпийскую деревню в южнокорейском Пхенчхане.

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