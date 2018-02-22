Олимпийская чемпионка из Белоруссии дала совет российскому биатлону

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева, ставшая олимпийской чемпионкой Игр в Пхенчхане в эстафете, дала совет российским коллегам. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Главный совет российским биатлонистам? Быть командой. В сборной мы стараемся поддерживать друг друга в любых ситуациях. Когда случаются какие-то промахи, ты понимаешь, что это спорт. Необходимо всячески поддерживать своих товарищей. Спорт — это работа на пределе возможностей. Плохо, если добавляются еще и психологические переживания. Важно, чтобы в коллективе царила семейная атмосфера», — сказала Домрачева.

Ранее 22 февраля 31-летняя спортсменка в составе сборной Белоруссии стала олимпийской чемпионкой Пхенчхана в эстафете 4 по 6 километров. Домрачева выиграла золото Игр в четвертый раз в карьере (до этого она трижды первенствовала на Олимпиаде в Сочи). Российская команда не выступала в эстафете из-за недостаточного числа участниц.

На Игры в Пхенчхане были допущены четверо отечественных биатлонистов: Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, Матвей Елисеев и Антон Бабиков. Лучшим результатом стало 15-е место Акимовой в индивидуальной гонке. Российские биатлонисты впервые в истории не сумели завоевать олимпийских медалей.

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