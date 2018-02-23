Родченков перевоплотился и выступил против российского флага на закрытии Игр

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков пришел на интервью с «Би-Би-Си» в маске и темных очках. Видео в своем Twitter опубликовал журналист издания Джо Роан.

Родченков раскритиковал идею разрешить российской команде пройти на церемонии закрытия Олимпиады под национальным флагом. «Это самый важный момент в истории Международного олимпийского комитета (МОК). Он должен показать, насколько МОК тверд в борьбе с допингом. Если разрешат флаг, то это будет худшим решением. Тогда Олимпиада умрет», — заявил информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA).

16 февраля бывший глава WADA Ричард Паунд также выступил против российского флага на церемонии закрытия Олимпиады. Он пообещал покинуть Пхенчхан в знак протеста.

В январе МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России. На церемонии открытия Игр в Пхенчхане российская делегация прошла под олимпийским флагом. В случае выполнения ряда требований, россиянам обещали позволить пройти на церемонии закрытия под национальным флагом.

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