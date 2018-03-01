В российском посольстве в Аргентине открестились от мужчины с чемоданом кокаина

В посольстве России в Аргентине заявили, что задержанный в аэропорту Буэнос-Айреса россиянин с чемоданом кокаина не имеет отношения к уголовному делу о контрабанде наркотиков через дипмиссию, сообщает в четверг, 1 марта, ТАСС.

«Полагаем, что с "кокаиновым делом" данное задержание никакой связи не имеет. Судя по всему, речь идет об обычном наркокурьере», — отметил собеседник агентства.

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Аргентинская полиция пока не уведомила дипмиссию о задержании россиянина. Его имя также не уточняется.

Гражданина России задержали в аэропорту аргентинской столицы 27 февраля. При себе у него был чемодан с двойным дном, где было спрятано четыре килограмма кокаина.

За несколько дней до этого стало известно, что в ходе совместной операции России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву почти 400 килограммов кокаина. 12 чемоданов с наркотиками в 2016 году нашли в посольской школе в Буэнос-Айресе. Отмечалось, что для контролируемой поставки их заменили мукой и отправили в Россию дипломатическим рейсом.

К настоящему моменту в Аргентине взяты под стражу два фигуранта дела, еще один сбежал в Германию и объявлен в розыск. На территории России арестованы три человека.

26 февраля сообщалось, что бортовой номер самолета, куда загружали чемоданы для доставки в Москву, совпадает с номером Ил-96 специального летного отряда «Россия» Управления делами президента — RA-96023. Цифры были полностью видны на кадрах видео, опубликованного Национальной жандармерией Аргентины.

В Управделами президента эти данные опровергли.

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