Сирийских чиновников заподозрили в оставлении мирных жителей на смерть

Сирийские чиновники изъяли материалы для оказания первой помощи из грузовиков гуманитарного конвоя, который должен прибыть в Восточную Гуту — пригород Дамаска, где продолжаются столкновения армии Сирии и боевиков. Об этом рассказал сотрудник Всемирной организации здравоохранения, передает Reuters в понедельник, 5 марта.

«Все полевые аптечки, хирургические наборы, аппараты для диализа и инсулин были отбракованы органами безопасности», — сообщил он. Таким образом во время проверки из фур с гумпомощью, идущей со складов организации, выгрузили примерно 70 процентов запасов. Причина изъятия не называется.

Ранее в понедельник Сирийский центр по мониторингу прав человека сообщил, что армия Сирии и ее союзники отвоевали у боевиков более трети Восточной Гуты. Как пишет Reuters, 4 марта в ООН заявили о получении разрешения на доставку в район гуманитарного груза. В последний раз небольшой гумконвой добирался туда в середине февраля.

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В конце февраля Министерство обороны России объявило в районе Восточной Гуты перемирие — так называемую гуманитарную паузу с целью дать возможность мирным жителям выйти из районов обстрелов. Предыдущая пауза была сорвана, боевики начали обстреливать коридор. В результате никто не смог покинуть регион.

24 февраля Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об установлении 30-дневного режима прекращения огня на территории Сирии и дальнейшем проведении гуманитарных операций в стране.

Ранее в этом регионе, который находится неподалеку от столицы Сирии Дамаска, погибли сотни человек.

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