Пойманными на допинге российскими спортсменами займется прокуратура

Генпрокуратура России проведет проверку после того, как в допинг-пробах двух российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане были найдены запрещенные вещества. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного.

«Генеральная прокуратура проверит информацию о возможных нарушениях законодательства по противодействию использования допинга спортсменами, вошедшими в олимпийскую сборную России, а также сопутствующих этому обстоятельств», — заявил Куренный.

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В ходе Олимпиады в Пхенчхане двое российских спортсменов были уличены в приеме запрещенных препаратов. В допинг-пробе керлингиста Александра Крушельницкого обнаружили следы мельдония, вследствие чего он был лишен бронзовой медали Игр-2018. Крушельницкий, в свою очередь, уверяет, что не принимал препарат.

Допинг-тест также провалила российская бобслеистка Надежда Сергеева. В ее организме был выявлен триметазидин. От вскрытия пробы B Сергеева отказалась и покинула Пхенчхан.

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