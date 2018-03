Помочившейся на толпу актрисе потребовали дать «Оскар»

Группа Lonely Island выпустила клип на песню Why Not Me? («Почему не я?») в которой представили звезд блокбастеров, которые тоже желают получить кинопремию «Оскар», но их даже не номинируют. Ролик опубликован на YouTube-канале коллектива.

«Нам предложили написать песню на церемонию "Оскара-2018"... К сожалению, ее не выбрали, потому что она оказалась "финансово и технически невыполнимой", поэтому мы решили показать вам ее черновик», — говорится в начале клипа.

В ролике появляются, в частности, Тор (Крис Хемсворт), Чудо-женщина (Галь Гадот) и клоун Пеннивайз (Билл Скарсгард), которые критикуют фильмы, получившие номинации на «Оскар» в 2018 году. «Я писала, свисая с тарзанки. Мерил Стрип никогда такого не делала», — возмущается персонаж актрисы Тиффани Хаддиш из фильма «Улетные девочки».

Лауреатов премии «Оскар» объявили в Лос-Анджелесе в ночь на 5 марта. Лучшим фильмом стала «Форма воды» Гильермо дель Торо.

