США задумались о новом ударе по Сирии

Администрация президента США Дональда Трампа обдумывает начало новых военных действий против сил президента Башара Асада в Сирии, сообщает The Washington Post.

Обсуждение такой возможности связано с тем, что, по информации Вашингтона, Дамаск продолжает применять химическое оружие против мирных граждан. Как пишет газета, хлорин и другие химические вещества были использованы как минимум семь раз в текущем году.

Трамп обсудил возможные действия американской стороны с главой аппарата Белого дома Джоном Келли, советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером и министром обороны Джеймсом Мэттисом. Источники издания в правительстве сообщили, что президент пока не одобрил никаких военных действий, а в правительстве было решено продолжать следить за ситуацией.

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В свою очередь представитель Пентагона Дана Уайт опровергла информацию о том, что Мэттис участвовал в обсуждении. Источники сообщили также, что глава ведомства выступает против военного вмешательства в Сирии, в то время как Макмастер поддерживает эту идею.

25 февраля российский Центр по примирению враждующих сторон предупреждал о готовящихся незаконными вооруженными формированиями провокациях с использованием химического оружия в сирийской Восточной Гуте. В тот же день поступили данные о его применении в регионе, атаку приписывали сирийским властям, однако информация не была подтверждена.

В октябре 2017 года Государственный департамент США впервые признал использование химического оружия в Сирии различными террористическими группировками.

В апреле 2017 года США уже нанесли удар по военному аэродрому в Сирии. Два военных корабля в Средиземном море выпустили по меньшей мере 50 ракет «Томагавк».

В Дамаске постоянно заявляют, что армия не применяет запрещенные вещества. В январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала Сирии.

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