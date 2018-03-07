Путин выразил сомнение в нужности мира без России

Президент Владимир Путин в интервью для фильма «Миропорядок 2018» признал, что ответный ядерный удар России, в случае нападения на нее, приведет мир к катастрофе. Документальный фильм выложен в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» в среду, 7 марта.

«Да, для человечества это будет глобальная катастрофа, для мира будет глобальная катастрофа. Но я как гражданин России и глава российского государства хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если там не будет России?» — сказал Путин.

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При этом российский лидер несколько раз подчеркнул, что Москва может применить ядерное оружие только в том случае, если система предупреждения о ракетном нападении зафиксирует старт ракет противника, рассчитает их траекторию и время падения головных частей на территорию России. «Это называется ответно-встречный удар. Если это решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить», — заявил Путин.

Путин также обратил внимание, что вопрос об использовании ядерной кнопки некорректно задавать в отношении России, которая никогда не применяла такое оружие. «Во-первых, не мы это начали. Напомню, что ядерная бомба, атомная бомба впервые появилась не у нас, а в Соединенных Штатах. Это первое. Второе: мы никогда не применяли ядерного оружия — Соединенные Штаты применили против Японии», — сказал Путин.

1 марта президент России во время послания Федеральному Собранию представил новые образцы отечественного оружия. Среди них, в частности, была крылатая ракета с малогабаритной ядерной энергоустановкой. В США в ответ заявили о готовности модернизировать собственный ядерный потенциал.

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