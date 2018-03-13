В Госдуме предложили узаконить понятие «информационная война»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР) предложил внести в российское законодательство понятие «информационная война». Так депутат отреагировал на заявления Лондона о возможности бойкота чемпионата мира-2018 в случае причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Его слова приводит ТАСС во вторник, 13 марта.

По мнению парламентария, закрепление понятия «информационная война» на законодательном уровне может быть использовано при расследовании преступлений против российских граждан или обвинений в отношении них со стороны других государств. «Одной из версий в таком случае должна рассматриваться работа государственных или частных спецслужб по заказу политического штаба информационной войны против России», — сказал Дегтярев.

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Депутат отметил, что полномочия объявлять ту или иную страну находящейся в состоянии «информационной войны против России» следует передать МИД. При этом подобным решениям должны предшествовать расследования.

Накануне президент России Владимир Путин посоветовал британцам провести должное расследование отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии перед тем, как обсуждать инцидент с Москвой.

В тот же день премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что с высокой степенью вероятности к инциденту причастно российское руководство. Она дала Москве срок до вечера 13 марта на предоставление подробных объяснений.

Вечером 4 марта 66-летнего Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. В настоящее время они находятся в коме.

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