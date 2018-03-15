Появились фотографии из секретных цехов «Уралвагонзавода»

Пресс-служба корпорации «Уралвагонзавод» опубликовала в Facebook фотографии, на которых запечатлен процесс сборки боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».

«На этих фото — полуфабрикаты "Терминаторов". Вот так БМПТ собирают в секретных цехах предприятия», — рассказали представители компании.

В сообщении отмечается, что многие операции приходится делать вручную, но все работы выполняются строго по графику.

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Как пишет «Российская газета», сейчас на предприятии ведется сборка 10 «Терминаторов». Планируется, что эти машины примут участие в параде Победы в Москве 9 мая.

Государственные испытания БМПТ были завершены еще в 2006 году, но в 2010-м российские военные объявили об отказе от закупок этой техники. Несмотря на это, серийное производство «Терминаторов» запустили для их поставок в Казахстан, где они эксплуатируются с 2011 года. Спустя несколько лет «Уралвагонзавод» предложил новую модификацию БМПТ, которая впоследствии была опробована в боевых условиях в Сирии. На фоне этого события Минобороны России решило закупить данную технику, также сообщалось об интересе к ней со стороны Израиля и Дамаска.

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