Американский секонд-хенд вывел из себя Chanel

Французский бренд Chanel подал в суд на компанию What Goes Around Comes Around (WGACA), которая управляет магазинами в Манхэттене, Лос-Анджелесе, Майами и Хэмптонсе, за продажу поддельных винтажных вещей модного дома. Об этом сообщает Fashionista.

Chanel также обвинил секонд-хенд ретейлера в незаконном размещении торговой марки и официальной рекламы бренда в магазинах сети. Согласно исковому заявлению, WGACA вводит в заблуждение покупателей, утверждая, что имеет несуществующее партнерство с модным домом. Кроме того, в торговых залах представлены зеркала и подносы Chanel, не предназначенные для продажи.

Среди прочих нарушений — использование в социальных сетях маркетинговых материалов Chanel, фотографий продукции бренда и рекламных объявлений с хештегом #WGACAChanel, а также гарантия подлинности вещей, которую не подтверждает Chanel.

Модный бренд требует компенсации денежных убытков и призывает суд запретить ответчику продолжать вышеупомянутые действия.

В январе во время Недели высокой моды в Париже французская компания Chanel представила ювелирную коллекцию haute joaillerie под названием L'Esprit du Lion («Львиный дух»). В коллекцию вошли кольца, серьги, колье, сотуары, браслеты и вечерние часы из белого и желтого золота с бриллиантами (бесцветными и желтыми), желтыми бериллами, сапфирами разных оттенков и топазами.

