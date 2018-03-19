Вашингтон проголосовал за Путина

В Вашингтоне и ряде городов США, относящихся к консульскому округу Вашингтона, на выборах президента России победил Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Центризбиркома.

Из предварительных данных подсчета голосов, пока еще не утвержденные ЦИК, за Путина проголосовал 1531 россиянин. На втором месте Ксения Собчак с 347 голосами, на третьем — Павел Грудинин с 237 голосами.

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Общее число действительных бюллетеней составило 2332, недействительных — 44.

Ранее сообщалось, что действующий президент Владимир Путин после подсчета 95,9 процента избирательных бюллетеней получил поддержку 76 процентов избирателей (52,6 миллиона человек). Как отмечал Центризбирком, это рекордная цифра в истории постсоветской России,

На территории России президентские выборы завершились в 21:00 18 марта по московскому времени. Последние избирательные участки закрылись в Калининградской области.

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