В США разразился скандал из-за попытки полицейских соблазнить Вайнштейна

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо потребовал от полиции объяснений по поводу операции, в ходе которой продюсера Харви Вайнштейна пытались спровоцировать на сексуальные домогательства. Об этом пишет TMZ.

Операция была проведена в 2015 году. Полицейские использовали в качестве приманки модель Амбру Баттилану, на теле которой закрепили прослушивающее устройство. Женщина ранее утверждала, что Вайнштейн схватил ее за грудь во время деловой встречи, и полиция пыталась получить подтверждение произошедшего.

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На аудиозаписи, которая впервые была опубликована журналом New Yorker в октябре 2017 года, Вайнштейн уговаривает Баттилану пойти с ним в номер отеля. Продюсер клянется своими детьми, что ничего не будет делать с моделью и что она «ставит его в неловкое положение», потому что не хочет заглянуть в комнату.

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«Я клянусь всем. Я же знаменитый парень. Пожалуйста, зайди на минуту», — сказал он. В разговоре с женщиной Вайнштейн подтвердил, что ранее трогал ее грудь, объяснив, что «привык так делать».

Куомо возмутился, что по итогам операции продюсеру не предъявили никаких обвинений. Он потребовал проверить действия полиции. «Меня очень беспокоит, что правоохранительные органы не тратили все силы на расследование случаев сексуальных домогательств», — подчеркнул губернатор.

В октябре 2017-го несколько десятков женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, среди них Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли. На фоне этого скандала в Голливуде массово заговорили о других подобных случаях.

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