Самый долгий матч в истории КХЛ высмеяли в соцсетях

Матч между московским ЦСКА и финским «Йокеритом» стал самым продолжительным в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает Чемпионат.com.

Встреча проходила в Москве в ледовом дворце ЦСКА и длилась 142 минуты 9 секунд — больше двух стандартных матчей. Прежний рекорд длительности игры — 126 минут и 14 секунд — был установленный во время розыгрыша Кубка Гагарина-2014 украинским «Донбассом» и пражским «Львом».

Матч ЦСКА и «Йокерита» завершился со счетом 1:2, решающую шайбу забросил на 143 минуте (в начале пятого овертайма) Мика Ниеми.

Длительность матча позабавила пользователей Twitter: они назвали ледовый дворец самым большим хостелом Москвы и предлагали фанатам ЦСКА спеть «спят усталые игрушки».

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