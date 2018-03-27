Россия отказалась легализовать наемников

Правительство не поддержало законопроект о деятельности частных военных компаний (ЧВК), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заключение кабинета министров.

В документе сказано, что положения проекта закона противоречат части 5 статьи 13 Конституции, согласно которой запрещается деятельность общественных объединений, цели и действия которых направлены на создание вооруженных формирований. Также в статье 71 Основного закона указывается, что вопросы обороны и безопасности, войны и мира, внешней политики и международных отношений России находятся в ведении государства.

Ранее законопроект не поддержали в Минобороны, в Минфине, в МИДе, а также в Росгвардии, в ФСБ, СВР, ФСО. Против документа высказались в Генпрокуратуре и Минюсте.

В январе 2018 года лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и первый замруководителя думской фракции эсеров Михаил Емельянов внесли в Госдуму проект закона о регулирование отношений, связанных с созданием, реорганизацией и ликвидацией частных военных и военно-охранных организаций. В качестве целей ЧВК указывалось «участие в обеспечении национальной безопасности и в защите национальных интересов России путем выполнения и оказания военных и военно-охранных работ и услуг за пределами ее территории». В пояснительно записке говорилось, что такие организации работают в более чем 110 странах мира, и рынок их услуг составляет «сотни миллиардов долларов США», при этом в России их деятельность никак не регулируется.

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