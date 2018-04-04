Лондон отказался расследовать дело Скрипаля совместно с Россией

Лондон не намерен проводить совместное с Москвой расследование по делу об отравлении на британской территории бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом говорится в заявлении постпреда Великобритании при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Джона Фогго.

«Мы не согласимся с требованием России провести совместное расследование нападения в Солсбери, потому что Великобритания, поддерживаемая многими другими странами, считает крайне вероятным, что российская сторона несет ответственность за атаку, и другого правдоподобного альтернативного объяснения нет», — указывается в заявлении.

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Фогго отметил, что в Конвенции о запрещении химического оружия нет требования, согласно которому жертва привлекала бы к расследованию предполагаемого нарушителя. «Поступить так было бы извращением», — добавил он.

Постпред также считает, что «Россия никогда не согласится с легитимностью какого-либо расследования о применении химического оружия, если оно не даст ответа, который ей понравится».

Ранее 4 апреля Россия получила ответы на свои вопросы по делу Скрипаля, направленные в ОЗХО. Об их содержании не сообщалось.

Днем ранее стало известно, что специалистам химической лаборатории Портон-Даун в Великобритании не удалось доказать российское происхождение яда «Новичок», которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Отмечалось, что экспертам вообще не удалось установить, откуда вещество появилось в Соединенном Королевстве.

Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в городе Солсбери 4 марта. Лондон возложил ответственность за покушение на Москву. Россия отрицает все обвинения. Из-за произошедшего Великобритания и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.

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