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Украинец Усик отказался проводить бой в России

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Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик отказался проводить финальный бой Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в первом тяжелом весе с российским чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) Мурадом Гассиевым на территории России. Об этом сообщает Sport.ua.

«Скорее всего, это будет конец июня-июль. Это будет точно не Россия. Нет, конечно же, может быть и Россия, но тогда точно без Александра Усика», — заявил спортсмен.

Поединок Гассиева и Усика должен был пройти 11 мая в Саудовской Аравии, однако был перенесен на лето. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев 13 апреля рассказал РИА Новости, что бой может пройти 22 июля в России. Заявка на проведение поединка была подана.

В активе Гассиева 26 побед, из них 19 — нокаутом, и ни одного поражения. Украинец одержал 14 побед, 11 из них нокаутом, и ни разу не проиграл.

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