Дерипаска попытался переиграть США в санкционной войне

Российский олигарх Олег Дерипаска в декабре 2017 года дал поручение советникам готовиться к возможному введению санкций в отношении бизнесмена и его структур. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, члены команды Дерипаски рассматривали разные сценарии возможных санкций США и даже предприняли шаги для смягчения их влияния. В частности, помощники миллиардера попытались перевести большую часть платежей и кредитов группы En+ из долларов в евро и фунты стерлингов, также планировалось заменить американских поставщиков оборудования на европейских.

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По данным Reuters, один из возможных сценариев оказался настолько серьезным, что подготовиться к нему не представлялось возможным. Согласно этому сценарию, «самые жесткие ограничения применялись ко всей бизнес-империи, а не только к самому Дерипаске». По словам одного из собеседников агентства, такому сценарию невозможно было что-то противопоставить, и «у людей в комнате выступал холодный пот», когда говорилось о возможности такого развития событий.

Как отмечает агентство, именно такой сценарий и был выбран Соединенными Штатами в качестве санкций в отношении олигарха. Под ограничения, озвученные 6 апреля 2018 года, попал не только предприниматель, но и связанные с ним структуры, в том числе «Русал». После этого акции компании обновили исторический минимум, в «Русале» на фоне ограничений задумался о сокращениях.

США, со своей стороны, назвали условием для снятия санкций отказ Дерипаски от контроля в «Русале».

В декабре 2017 года стало известно о намерении администрации президента США Дональда Трампа представить Конгрессу список высокопоставленных российских чиновников и связанных с ними бизнесменов. Так называемый кремлевский доклад был представлен Конгрессу в конце января 2018 года — в него вошли 210 человек, в том числе Олег Дерипаска.

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