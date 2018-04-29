Емельяненко рассказал об общении с агентами ФБР

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко, победивший в США американца Фрэнка Мира в четвертьфинальном бое Гран-При Bellator, рассказал о встрече с представителями Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом сообщает «Спорт FM».

«Да, в течение недели у меня было достаточно забот, это и допрос ФБР, и проблемы с таможней, но с божьей помощью я справился. Меня не обвиняли в том, что я русский шпион», — заявил 41-летний россиянин.

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В ночь на 29 апреля Емельяненко отправил в нокаут Мира. Для победы россиянину хватило 48 секунд.

28 апреля The Telegraph сообщил, что агенты ФБР приходили в гостиничный номер Емельяненко. О чем именно допрашивали бойца, доподлинно неизвестно. По версии издания, агенты бюро беседовали с россиянином о Майкле Коэне. Американский юрист с 2008 по 2009 год работал исполнительным директором промоутерской компании Affliction, под эгидой которой Емельяненко провел два поединка.

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